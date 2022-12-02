Mario Balotelli adım adım Türkiye'ye! Beşiktaş'a...

Beşiktaş'ta ara transfer için sürpriz öneriler gelmeye devam ediyor. Son bomba ise Balotelli oldu. Sion'dan ayrılacak olan yıldız oyuncu, eski takımı Adana Demirspor'dan ret cevabi alınca, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle devre arası için yeni bir planlama içerisine giren Beşiktaş'ın gündemine dünyaca ünlü yıldızlar girmeye devam ediyor. Bir süredir Chelsea'nin yildizi Hakim Ziyech listenin en üstünde tutan Kartal'a forvet için de Mario Balotelli ismi masaya geldi.

Geçen sezon Adana Demirspor formasyla Süper Lig'e damga vuran, attığı 9 golle yeniden yıldızın parlatan İtalyan yıldız, gittiği Sion'da yine

olayların adamı haline gelmişti. İsviçre temsilcisiyle ara transferde

kontratını feshetmeye hazırlanan Mario'nun hedefinde yeniden Türkiye var. Eski takimı Adana Demirspor'da sorunlu bir ayrilik süreci geçiren tecrübeli forvet, umduğunu bulamadi.

Balotelli'nin menajerler araciliğlyla Beşiktas'a önerildiği ortaya çiktı. Siyah Beyazlilar'in şimdilik Balotelli'yle ilgili bir girişimi yok. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Balotelli'nin gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki performansıyla İtalya Milli Takımı'na tekrar çağırılan oyuncunun ikinci Türkiye macerası yeniden başlayabilir.