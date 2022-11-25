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Spor

Mario Balotelli bin pişman! Adana'yı özledim...

Yıldız golcü Mario Balotelli, geçtiğimiz sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılıp, Sion'a transfer olmuştu. Adana Demirspor'da kendini bulan ve olumlu bir performans veren İtalyan yıldız Mario Balotelli, Sion'da mutlu olmadığını ve geri dönmek istediğini belirttiği iddia edildi.

Fanatik25 Kasım 2022 Cuma 09:39 - Güncelleme:
Mario Balotelli bin pişman! Adana'yı özledim...
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İtalya 2. Lig ekibi Monza'da forma giyerken, tamamen gözden düşmüşken geldiği Adana Demirspor'da attığı 19 golle sezona damga vurup yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrılan Mario Balotelli, gündem olmaya devam ediyor. Sezon başında ayrılık kararı alarak Adana Demirspor'u zor durumda bırakan ve gitmek adına her yolu deneyen İtalyan yıldız, Sion'da mutlu olamadı. Çıktığı 9 maçta 5 kez fileleri havalandıran başarılı oyuncu, saha dışında ise yine olayların adamıydı. Hem gece hayatıyla hem de tribünlere yaptığı hareketlerle dikkat çeken Mario'nun sözleşmesini feshetmek adına görüşmeler yaptığı ifade edildi.

YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Dyzuba ile yollarını ayırdıktan sonra forvet arayışları için kolları sıvayan Şimşekler ara transferde yine ses getiren bir hamle yapmak istiyor. Hulk ve Suarez gibi dünyaca ünlü isimlerle adı anılan Demirspor'da Balotelli'nin bu talebine başkan Murat Sancak'ın sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

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