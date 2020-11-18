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Spor

Mario Balotelli Championship ekiplerinden Barnsley ile masaya oturdu

İngiltere Championship takımlarından Barnsley, bonservisi elinde bulunan İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 21:17 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:17
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Serie A ekibi Brescia'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan İtalyan futbolcu Balotelli için yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Sezon başında adı Beşiktaş'la da anılan ancak Sergen Yalçın'ın onay vermemesi üzerine transferi gerçekleşmeyen golcü oyuncu, boşta kalmıştı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Championship ekiplerinden Barnsley ile ocak ayı için görüşmelere başladı.

İtalyan golcü, anlaşma sağlanması durumunda ocaktan itibaren Barnsley forması için mücadele edecek.

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