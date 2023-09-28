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Spor

Mario Balotelli: Edin Dzeko gerçek bir fenomen

Adana Demirspor'un yıldız santrforu Mario Balotelli, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı forvet yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko için 'O gerçek bir fenomen ve gerçek bir futbolcu.' ifadelerini kullandı.

Akşam28 Eylül 2023 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
Mario Balotelli: Edin Dzeko gerçek bir fenomen
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Adana Demirspor'a geri dönen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, TV Play Calciomercato'ya röportaj verdi.

Yıldız futbolcu, Inter'in durumu ve kendi kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan övgüyle bahsetti.

İşte Balotelli'nin açıklamaları:

'INTER, MİLAN'IN ÖNÜNDE'

"Inter'i lig yarışında şu anda Juventus ve Milan'ın önünde görüyorum. Inter kesinlikle güç, niteliksel ve sayısal olarak daha güçlü bir takım.'

'EDIN DZEKO, GERÇEK BİR FUTBOLCU'

'Arnautovic hakkında neler mi düşünüyorum? Çok güçlü bir oyuncu, Inter'e iyi bir imza attı. Bir an önce geri dönmesini ve bol gol atmasını bekliyorum. Takımında joker olmasını diliyorum. Dzeko'yu değiştirmek ve yerini doldurmak kolay değil. Onunla birlikte oynadım. O gerçek bir fenomen ve gerçek bir futbolcu. Açıkçası finali Romelu Lukaku'nun yerine Edin Dzeko yaptı. Arnautovic'in çok gol atmasını ve Inter'e güç katmasını diliyorum.'

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