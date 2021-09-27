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  • Mario Balotelli fırtınası İtalya'yı sardı! Büyük iddia: Katar'daki Dünya Kupası'na...
Spor

Mario Balotelli fırtınası İtalya'yı sardı! Büyük iddia: Katar'daki Dünya Kupası'na...

Süper Lig'de Mario Balotelli rüzgarı eserken İtalyan medyasından yıldız oyuncu hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor'da çıktığı son 3 lig maçında 3 gol atmayı başaran Mario Balotelli için İtalyanlar, 'Asıl rüyası İtalya Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'na katılmak' dedi.

Star.com.tr27 Eylül 2021 Pazartesi 21:19 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:19
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Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Adana Demirspor'un bu sezon en iddialı transferi olma özelliği taşıyan Balotelli ülkesi İtalya'da da yakından takip ediliyor. Süper yıldız Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile yaşanan gerilimin ardından ise gündem oldu.

"MARIO BALOTELLI TÜKİYE'DE YENİDEN DOĞDU"

İtalyan basını son 3 maçta 3 gol atan Mario Balotelli'ye övgüler dizdi. İtalyanlar, "Balotelli şuanda çok formda bir performans gösteriyor. Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çok tartışılan hareketinin ardından Adana Demirspor taraftarları onu idol olarak seçti ve taraftarlarla birlikte yıldız oyuncu yeniden doğmuş gibi görünüyor."

BALOTELLI'NİN RÜYASI İTALYA MİLLİ TAKIMI'YLA KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI

İtalyanlar Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'daki yükselen performansının ardından İtalya Milli Takımı'yla Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edip etmeyeceğini tartışmaya başladı. Türkiye'nin Balotelli'ye iyi geldiğini belirten İtalyanlar, "Balotelli'nin rüyası İtalya Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'na katılmak" başlığını attı.

"ADANA DEMİRSPOR TARAFTARIYLA BÜYÜK BİR BAĞ KURDU"

Mario Balotelli, Gaziantep FK maçında attığı golün ardından taraftarlarına selam verdi. Adana Demirspor taraftarları İtalyan yıldız için yaptığı koreografi ile oyuncusuna sahip çıkarken kendisine özel hazırlanan koreografi ile taraftarlarla büyük bir duygu bağı kurdu.

Star.com.tr

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