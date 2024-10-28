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Spor

Mario Balotelli: Genoa için her şeyimi vereceğim

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile her konuda anlaşma sağlayan eski Adana Demirsporlu golcü Mario Balotelli açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2024 Pazartesi 13:42 - Güncelleme:
Mario Balotelli: Genoa için her şeyimi vereceğim
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Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor.

Bonservisi elinde olan İtalyan futbolcu, Genoa ile her konuda anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Serie A ekibi için sağlık kontrolünden geçecek olan Balotelli, kısa süre önce kente indi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mario Balotelli, "Heyecanlıyım. Konuşmak için pek hevesim yok ama sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. İçimde yangın var mı göreceksiniz. Genoa taraftarlarına selam gönderiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Umarım en kısa zamanda hazır olurum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki golcü futbolcunun Adana Demirspor'daki sözleşmesi Temmuz 2024'te sona ermişti.

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