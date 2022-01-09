Mario Balotelli geri dönüyor! Sürpriz teklif...

Star.com.tr 9 Ocak 2022 Pazar 11:08 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 11:08

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin gösterdiği performans sonrasında talipleri bir bir artıyor. Bologna, Torino, Genoa ve Spezia'nın ardından şimdi de Serie A'da düşme hattından kurtulmak isteyen Salernitana, Mario Balotelli'ye talip oldu. İtalyan basınının iddiasına göre kulüp, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'un kapısını çalacak.

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MARİO BALOTELLİ'YE TALİP ÜSTÜNE TALİP

Süper Lig'de Adana Demirspor ile eski günlerine dönen Mario Balotelli'nin şu anda en büyük isteği İtalya Milli Takımı'na dönmek. Hücum hattında alternatif sorunu yaşayan İtalyanlar Balotelli'nin Türkiye'de gösterdiği performanstan çok memnun. İtalyan basını son olarak Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na dönmesinin yüksek ihtimal olduğunu yazdı.

MİLLİ TAKIM İÇİN SERİE A DÜŞÜNCESİ

İtalyanlara göre Mario Balotelli milli takıma dönebilmek için gerekli performansı Adana Demirspor'da gösterdi ancak Mancini kapıyı yıldız oyuncuya açık bıraksa da tam olarak kararını verebilmiş değil. İtayanlar Balotelli'nin Serie A'ya dönmesi halinde ise milli takıma dönüşünün daha kolay olacağını belirtiyorlar.

MURAT SANCAK 10 MİLYON EURO BEDEL BİÇMİŞTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak katıldığı bir televizyon programında Mario Balotelli için transferi iddia edilen takım için, "10 milyon Euro'ları varsa görebiliriz" demişti. Öte yandan Sancak, oyuncunun performansından memnun olduğunu ve satmayı kolay kolay düşünmediklerini belirtmişti.

20 MAÇTA 8 GOL 2 ASİST

Ünlü futbolcu, Adana Demirspor'da çıktığı toplam 20 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi. İtalyan yıldız bu sezon Süper Lig'e yükselen kulübüne büyük katkı sağlarken, takımının 6. sıraya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.