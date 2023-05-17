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Spor

Mario Balotelli için olay sözler

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, Sion forması giyen Mario Balotelli için sert ifadeler kullandı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:31 - Güncelleme:
Mario Balotelli için olay sözler
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Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, İsviçre'de eleştiri oklarını üzerine çekti.

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, Sion forması giyen Mario Balotelli için sert ifadeler kullandı.

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, İtalyan golcü için flaş sözler kullandı. Pont, "Elbette takımda zombiler olduğunu söylenebilir ama öyle değiller. Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahben ben Balotelli'ye katlanamıyorum" sözlerini kullandı.

Sion'da şu ana dek 19 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 6 kez gol sevinci yaşadı.

Mario Balotelli'nin Sion ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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