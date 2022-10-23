Mario Balotelli, İsviçre'de büyüyü bozdu! Yıllar sonra bir ilke imza attı

Yaz aylarında Adana Demirspor'dan ayrılarak Sion'a transfer olan Mario Balotelli, adından söz ettirmeye devam ediyor. Mario Balotelli'nin Young Boys'a gol atmasıyla Sion, 7 yıl sonra rakibinin ağlarını sarsmayı başardı.

MARIO BALOTELLI 1 PUANI GETİRDİ

İsviçre Süper Ligi'nin 13. haftasında Sion, deplasmanda Young Boys'un konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken misafir takımda forma giyen Mario Balotelli, takımının beraberlik golünü kaydetti.

SION 7 YIL SONRA MARIO BALOTELLI İLE BAŞARDI

Young Boys'a karşı en son 22 Kasım 2015'te gol atmayı başaran Sion, Mario Balotelli ile bu zinciri bozdu. Yıldız oyuncunun penaltıdan kaydettiği golle Sion, 7 yıl aranın ardından rakibine gol atmayı başardı.

MARIO BALOTELLI'NİN İSVİÇRE KARNESİ

Mario Balotelli, şu ana kadar Sion formasıyla 6 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 311 dakika sahada kalan yıldız oyuncu 4 golle takımına katkıda bulundu.