Mario Balotelli kankasını Türkiye'ye getiriyor! Yılın transferi...

star.com.tr 22 Şubat 2022 Salı 22:51 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 22:51

Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli, İtalya Serie A'da Inter forması giyen arkadaşı Roberto Gagliardini'yi Türkiye'ye getireceği öne sürüldü. Inter'de istediği forma şansını bulamayan ve çıkış yakalamak isteyen Gagliardini'ye Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'u tavsiye ettiği belirtildi.

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MARIO BALOTELLI, ADANA'YA İTALYA'DAN ARKADAŞINI GETİRİYOR

İtalya'dan seriebnews'in haberine göre; Mario Balotelli'den sonra ikinci bir İtalyan oyuncu Türkiye'ye gelebilir. Serie A ekibi Inter'den ayrılacak olan oyuncular arasında Roberto Gagliardini, önümüzdeki yaz Mario Balotelli'nin yanına gelebilir.

MARIO BALOTELLI, TAVSİYE ETTİ

Haberde bu sezon Inter'de 16 maçta yalnızca 596 maçta forma şansı bulan Roberto Gagliardini'nin önümüzdeki yaz takımdan ayrılarak daha çok şans bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'u tavsiye ettiği belirtildi.

ROBERTO GAGLIARDINI'NIN PERFORMANSI

Geçtiğimiz ara transferde de Adana Demirspor'un transfer etmeye çok yaklaştığı Roberto Gagliardini, bu sezon Inter'de 16 resmi maçta 596 dakika süre alabildi. Takımına 2 gol ve 1 asist katkıda bulunabilen 27 yaşındaki oyuncu, yalnızca 6 maçta ilk 11'de yer aldı.