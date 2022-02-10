Mario Balotelli rekor kırdı! İtalya'da gündeme oturdu: Tam tamına...

Başarılı performansıyla yıllar sonra İtalya Milli Takımı'na davet edilen Mario Balotelli, Adana Demirspor forması ile bir ilke imza attı. Bu sezon 11 kez golle buluşan Mario Balotelli, tam 5 yıl aradan sonra ilk kez 11 gol sayısına ulaştı. 31 yaşındaki oyuncu gollerinin yanı sıra 5 asist de yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu.
Mario Balotelli, Adana Demirspor ile eskiye döndü. 31 yaşındaki yıldız, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 22 maçta 11 gol ve 5 asistlik başarılı bir performans sergileyerek dikkat çekti. Balotelli, bunun yanı sıra 5 yıl aranın ardından 11 gol sayısına ulaşmayı başardı.
Adana Demirspor'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalya Serie B ekibi Monza'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mario Balotelli, yükselen performansı ile Roberto Mancini'nin de dikkatini çekti. Attığı gollerle İtalya'da gündemi sarsan yıldız oyuncu, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini tarafından, 3 yıl sonra milli takıma davet etti.
Star.com.tr