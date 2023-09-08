Mario Balotelli: Tabii ki Arabistan'a para için gidiyorlar

Bir dönem Adana Demirspor forması giyen İtalyan forvet Mario Balotelli, Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan oyuncular hakkında konuştu.

"BEN ÇİN'E GİTMEMİŞTİM"

Kendisine 2019 yılında Çin'den büyük bir teklif geldiğini söyleyen Balotelli, "Çin'den gelen teklif reddedip Marsilya'da kalma kararı almıştım. Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerden çok daha yüksek bir teklifti bu." dedi.

"TABİİ Kİ PARA İÇİN GİDİYORLAR"

Cristiano Ronaldo'nun "Suudi Arabistan Ligi, Premier Lig ve diğer liglerin seviyesine gelecek" açıklamasını değerlendiren Balotelli, "O öyle düşünüyor olabilir ama bu mantıkla Çin Ligi'nin de dünyanın en iyi 5 liginden birisi olması gerekirdi. Suudi Arabistan'a giden oyuncuların oraya para için gitmediğini söylemek saçmalık. Daha az para alsalardı Suudi Arabistan'a giderler miydi?" sözlerini sarf etti.

Bonservisi İsviçre'nin Sion takımında bulunan 33 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 6 gol 1 asist kaydetti.