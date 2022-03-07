''Mario Balotelli Türkiye'den ayrılıyor'' Yeni adresini bile duyurdular

Star Gazetesi 7 Mart 2022 Pazartesi 20:01 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:01

Adana Demirspor'da performansıyla çıkış yakalayan Mario Balotelli için sürpriz bir gelişme yaşandı. Mario Balotelli'nin Türkiye'den ayrılmaya karar verdiği ve sezon sonu İngiltere ve Fransa'dan talipleri olduğu iddia edildi. Yıldız golcü bu sezon 25 maçta 11 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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MARIO BALOTELLI, AYRILMA KARARI ALDI

İtalya basınından Stopandgoal'de yer alan habere göre ; Mario Balotelli, sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılmaya karar verdi. Yıldız golcü, Fransa veya İngiltere'de yoluna devam etmek istiyor ve şimdiden ona talip olan 2 takım var.

AVRUPA'DAN 2 TAKIM ONUN PEŞİNDE

Adana Demirspor'daki performansıyla beğeni toplayan Mario Balotelli'ye Fransa 2. Ligi'nden Paris FC'nin ve İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn'un talip olduğu öne sürüldü.

ADANA DEMİRSPOR, 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ise 2024'ün yazına kadar sözleşmesi bulunan Mario Balotelli'den en az 10 milyon euro bonservis geliri elde etmek istiyor. Yıldız golcü, geçtiğimiz yaz İtalya Serie B ekibi Monza'dan bedelsiz olarak kadroya transfer edilmişti.

MARIO BALOTELLI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 25 maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.