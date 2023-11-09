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Spor

Mario Balotelli'den iyi haber! Fenerbahçe maçında sahada olacak

Adana Demirspor'un Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi sakatlığı bulunan Mario Balotelli'den iyi haber geldi. İtalyan yıldızın sarı lacivertlilerle oynanacak müsabakada sahada olması bekleniyor.

Fanatik9 Kasım 2023 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Mario Balotelli'den iyi haber! Fenerbahçe maçında sahada olacak
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Adana Demirspor'da gözler Fenerbahçe ile oynanacak maça çevrildi. Güçlü rakibine karşı iyi gidişatını sürdürmek isteyen Şimşekler'de gündem tamamen Mario Balotelli...

Yeniden döndüğü Adana Demirspor'da çıktığı ilk karşılaşmaya 2 gollük muhteşem bir katkı sunan dünyaca ünlü yıldız, küçük sakatlıklar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA

Son olarak ağrıları olan başarılı oyuncu sağlık ekibi tarafından kontrole alınmıştı. Henüz fiziksel olarak tam anlamıyla hazır halde olmayan oyuncunun Fenerbahçe karşısında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Balotelli, Fenerbahçe ile iç sahada oynanacak olan kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkabilecek.

EKSİKLERDEN GÜZEL HABERLER

Tecrübeli futbolcunun yanı sıra Adana Demirspor'da Svensson ve Nani'den de olumlu haberler var. İki oyuncu da tedavileri tamamlandıktan sonra takımla çalışmalara başladı. Nani ve Svensson'un da ilk 11de oynamaları için bir engel bulunmuyor.

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