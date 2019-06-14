Mario Balotelli'den sürpriz Marsilya kararı

Sezonun bitmesiyle birlikte Marsilya'ya veda eden Mario Balotelli'nin sürpriz bir karar aldığı ileri sürüldü.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Balotelli, Parma ve Brescia'nın ilgisine rağmen Marsilya ile yeni bir sözleşme imzalayabilir.

İtalyan golcünün, Serie A ekiplerinin ilgisinden memnun olduğu ancak Fransa'da kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

SEZON SONU VEDA ETMİŞTİ

Mario Balotelli sezon sonu "Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim. Teknik heyete, çalışanlara, oyunculara, yöneticilere ve birlikte olduğumuz herkese teşekkür etmek istiyorum. Gelecek yıllar için şans dilerim" sözleriyle veda etmişti.

Lille ve Marsilya'da bu sezon 25 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)