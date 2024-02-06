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Spor

Mario Balotelli'den transfer itirafı: Gidebilirdim ama...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen yıldız golcü Mario Balotelli, transfer hakkında önemli itiraflarda bulundu.

6 Şubat 2024 Salı 17:41 - Güncelleme:
Mario Balotelli'den transfer itirafı: Gidebilirdim ama...
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Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, Salernitana için bir transfer itirafında bulundu.

"GÖRÜŞMELER UZUN SÜRDÜ"

Balotelli, "Salernitana'nın bir ilgisi vardı ama teklif bana son anda geldi ve ben Türkiye'de kaldım. Konu kötü bir şekilde ele alındı. Gidebilirdim ama görüşmeler çok uzun sürdü. Eğer bir kulüp sizi ciddi bir şekilde istiyorsa, pazarlıklar bir günde bile çözülebilir." dedi.

Sakatlığının ardından sahalardan uzak kalan İtalyan forvet, "Sahalara dönüşüme gelirsek, cuma günü (Kasımpaşa maçı) yeniden oynamaya başlayacağım" diye konuştu.

HEDEFİ EN AZ 10 GOL

Balotelli, sezonun kalan 14 maçında hedefinin en az 10 gol atmak olduğunu söyledi.

Adana Demirspor forması altında bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki santrfor, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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