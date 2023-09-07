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Spor

Mario Balotelli'den Türkiye açıklaması! ''Süper Lig, Serie A'dan daha iyi''

2021-2022 sezonunda Adana Demirspor forması giymiş olan dünyaca ünlü forvet Mario Balotelli önemli açıklamalara bulundu. Türkiye'deki günleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan İtalyan futbolcu 'Süper Lig, Serie A'dan daha iyi' dedi.

7 Eylül 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Mario Balotelli'den Türkiye açıklaması! ''Süper Lig, Serie A'dan daha iyi''
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Ülkemizde Adana Demirspor forması giyen ve şu an futbol hayatını Sion'da sürdüren Mario Balotelli, Corriere dello Sport'a açıklamalar yaptı. Balotelli'nin özellikle Serie A ve Trendyol Süper Lig kıyaslaması dikkat çekti.

"FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

"İtalya'ya geri dönmek mi, bilmiyorum. Futbol oynamak istiyorum. Şu anda Sion'da bazı problemlerim var ama bunlar çözülebilir."

"SÜPER LİG, SERIE A'DAN DAHA İYİ"

"Geçen yıl birkaç Serie A maçı izledim ve dürüst olmak gerekirse izlerken Türkiye'deki maçlarla kafamda kıyaslama yaptım. Bugün Türk futbolunun seviyesi, İtalyan futbolunun seviyesinden daha yüksek. Serie A kötü bir lig değil ama diğer liglerin seviyesi yükseliyor."

"ÇİNLİLER, SUUDİLER'DEN ÇOK VERİYORDU"

"Zamanında Çin'den bir teklifi geri çevirdim. Bugün Araplar'ın verdiği rakamlardan çok daha yüksekti ama geri çevirdim. Çünkü, futbol oynamayı ve Marsilya'da kalmayı tercih ettim. Gelecekte ne yapacağımı bilmiyorum ama Suudi Arabistan'a gidenler, para için gidiyorlar. Eğer az para teklif edilseydi hiçbir oyuncu Suudi Arabistan'a gitmezdi."

"BALLON D'OR HAALAND'IN HAKKI"

"Ben olsam Ballon d'Or'u Erling Haaland'a verirdim. Her şeyi kazanıd, genç ve çok fazla gol attı ama Ballon d'Or artık bir saçmalık. Messi'yi ne kadar çok sevsem de ödül Haaland'ın hakkı."

"RAIOLA DELİCE BİRİYDİ"

"Nice ile görüşürken başkanla oturuyorduk. Raiola, başkana 'Onu almayın, soyunma odanızı mahveder. Takımınızı ikiye böler. Gol bile atamıyor.' Ona baktım ve 'Beni rahat bırak' dedi. Mino Raiola, böyle başlayan bir görüşmenin sonunda bana daha çok para kazandırmayı başardı. Kendi taktikleri vardı. Deliceydi."

"BİR DAHA ONUN GİBİSİ GELMEZ"

"Futbol dünyası bence Mino Raiola'yı özlüyor. İlişkimiz çok iyiydi. Onun gibi bir menajer bir daha asla olamaz."

"İTALYA'DAN TEKLİF GELSE..."

"Mancini gidince ben tekrar İtalya Milli Takımı'na çağrılır mıyım, bilmiyorum. Ancak, oynamak isterdim. Teklif gelse kabul eder miyim, onu da bilmiyorum.

"MIHAJLOVIC, AĞABEYİMDİ"

"Sinisa Mihajlovic ile çok güzel bir ilişkim vardı. Benim ağabeyimdi. Sert karakterliydi ama Milan'daki günlerimde aramız çok iyiydi."

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