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Spor

Mario Balotelli'den yıkan haber! Resmen açıklandı

Adana Demirspor'da Mario Balotelli'den gelen haberin üzüntüsü yaşanıyor. Yıldız golcünün geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edileceği ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Mario Balotelli'den yıkan haber! Resmen açıklandı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin sakatlık haberi ile sarsıldı. Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, İtalyan futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağını sosyal medyadan açıkladı.

YENİDEN ADANA DEMİRSPOR'A GELDİ

2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, geride kalan sezonu Sion'da geçirdi. İtalyan futbolcu, bir sezonunun ardından tekrardan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu.

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5 MAÇTA 3 GOL ATTI

Sezon başı kadroya katılan Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 5 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan İtalyan futbolcu, 181 dakikada sahada kaldı.

SAKATLIĞI BAŞKAN DUYURDU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan Balotelli'nin sakatlığını açıkladı. Başkan Sancak, "Sakattı buna rağmen ihtiyaç olursa kadrodaydı. Şu anda İtalya da ameliyat olacak 2-3 ay yok" ifadelerini kullandı.

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