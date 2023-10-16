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Spor

Mario Balotelli'den Zlatan'a göndermeli cevap!

Mario Balotelli, kendisi için 'Yeteneklerini kaybetti' yorumu yapan eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e Şampiyonlar Ligi kupası ile olan fotoğrafını paylaşarak göndermeli cevap verdi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 16:19 - Güncelleme:
Mario Balotelli'den Zlatan'a göndermeli cevap!
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Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic'e verdiği yanıtla gündem oldu.

İtalyan yıldız, kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi kupası kazanamayan Ibrahimovic'e, Devler Ligi kupasını kaldırdığı anın fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Balotelli, Inter döneminde 2009-2010 Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.

IBRAHIMOVIC NE DEDİ?

Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli için geçtiğimiz günlerde, "Yeteneğiyle kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı. " sözlerini kullanmıştı.

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