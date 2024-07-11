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Spor

Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu!

Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi Brezilya oldu. İtalyan yıldızın, Corinthians ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

11 Temmuz 2024 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu!
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor.

Actu Foot'ta yer alan habere göre; Mario Balotelli, Brezilya Ligi ekibi Corinthians ile anlaşmaya vardı.

İki tarafın görüşmelerde sona geldiği ifade edilirken, 33 yaşındaki golcünün yeni bir ligde yeni bir şampiyonluk kazanmayı çok istediği dile getirildi.

Balotelli'nin Brezilya ekibi ile kısa süre içerisinde imza masasına oturmasının beklendiği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon 16 maça çıkan Balotelli, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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