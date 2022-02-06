Mario Balotelli'ye inanılmaz talip! Taraftarlar kampanya düzenledi

Star.com.tr 6 Şubat 2022 Pazar 14:22 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 14:22

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli için Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz kulüp Hull City taraftarlarının kampanya düzenlediği belirtildi. İtalya basınından SerieB News'in haberine göre İngiliz taraftarlar Mario Balotelli'nin takıma transfer olmasını istiyor.

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MARİO BALOTELLİ KAMPANYASI

Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla eski günlerine dönen Mario Balotelli için başta birçok İtalyan kulüp ve Newcastle United devreye girmişti. Son olarak ise Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin taraftarlarının Mario Balotelli'yi takımlarında görmek için kampanya düzenledikleri belirtildi. İtalyan basınından aktarılan bilgiye göre Acun Ilıcalı, Balotelli için henüz harekete geçmedi. Taraftarlar ise İtalyan yıldızı Acun Ilıcalı'nın transfer etmesini bekliyor.

9 GOL 3 ASİST

Mario Balotelli Adana Demirspor'la çıktığı 21 maçta 9 gol 3 asistlik performans gösterdi. İtalyan yıldız bu maçların 16'sında ilk 11 başladı. Adana Demirspor'un 37 puanla dördüncü sıraya yükselmesinde büyük rol oynayan Balotelli bu sezona adeta damga vurdu.