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Spor

Mario Balotelli'ye inanılmaz teklif! Yeni adresi belli oldu

Mario Balotelli için İtalya basınında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Serie B ekibi Benevento'nun Adana Demirspor'da forma giyen yıldız golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Nisan 2022 Perşembe 19:00 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 19:00
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Adana Demirspor'da forma giyen ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Mario Balotelli için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Serie B ekibi Benevento'nun Mario Balotelli'yi renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

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MARIO BALOTELLI İÇİN İTALYA İDDİASI

İtalyan basınından Seriebnews'in haberine göre; Mario Balotelli için İtalya Serie B ekiplerinden Benevento devreye girdi. Önümüzdeki sezon Serie A'ya yükselmek isteyen Benevento, Balotelli ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

ADANA DEMİRSPOR EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Adana Demirspor, geçtiğimiz yaz aylarında transfer edilen Mario Balotelli için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor ile 29 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

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