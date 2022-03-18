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Spor

Mario Balotelli'yi yıkan haber! Resmen açıklandı

Mario Balotelli'ye İtalya'dan kötü haber geldi. Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna dahil edilmedi.

18 Mart 2022 Cuma 18:27 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 18:33
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Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli'ye kötü haber geldi. İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosuna Mario Balotelli dahil edilmedi. Yıldız golcü bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı.

MARIO BALOTELLI, İTALYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILMADI

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrılmadı.

Geçtiğimiz aylarda İtalya Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Adana Demirspor forması giyen İtalyan oyuncu Mario Balotelli'yi yeniden milli takıma davet etmişti.

MARIO BALOTELLI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 26 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

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