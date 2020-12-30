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Spor

Mario Balotelli, Monza formasıyla ilk golünü attı

İtalya Serie B'de Monza formasıyla ilk maçına Salernitana karşısında çıkan Mario Balotelli, karşılaşmanın 4. dakikasında golünü attı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:48 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:50
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Mario Balotelli, İtalya Serie B ekibi Monza ile çıktığı ilk maçın 4. dakikasında, 360 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. Balotelli'nin hücumda beraber görev aldığı takım arkadaşı ise geçen sezon Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng. Mario Balotelli, son olarak geçen sezon Birinci Lig Serie A'da mücadele eden Brescia kadrosunda yer almış 19 maçta 5 gol atmıştı. Geçen sezon sonu gelmeden Brescia ile yolları ayrılan Balotelli bir süredir kulüp kalmış ardından Monza ile sözleşme imzalamıştı.

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