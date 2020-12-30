30 Aralık 2020 Çarşamba 21:48 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:50

Mario Balotelli, İtalya Serie B ekibi Monza ile çıktığı ilk maçın 4. dakikasında, 360 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. Balotelli'nin hücumda beraber görev aldığı takım arkadaşı ise geçen sezon Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng. Mario Balotelli, son olarak geçen sezon Birinci Lig Serie A'da mücadele eden Brescia kadrosunda yer almış 19 maçta 5 gol atmıştı. Geçen sezon sonu gelmeden Brescia ile yolları ayrılan Balotelli bir süredir kulüp kalmış ardından Monza ile sözleşme imzalamıştı.