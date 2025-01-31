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Spor

Mario Branco: İstediğimiz transferleri tamamladık

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleşen kura çekimi sonrası transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Mario Branco: İstediğimiz transferleri tamamladık
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off'ta Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, açıklamalarda bulundu. Branco, transfer sorusuna da cevap verdi.

EŞleşmeyi değerlendiren Branco, "Zorlu bir eşleşme. Anderlecht her zaman Avrupa'da her zaman yer almış bir kulüp. Bir taraftan da bu düzeni çok iyi biliyoruz. Geçen sene Saint-Gilloise ile oynadık. Brüksel'den güzel anılarla ayrılmıştık. Umarım bu sezon da güzel anılarla ayrılırız." dedi.

Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştıklarını söyleyen Branco, "Turda favori olup olmamayı şu an konuşamayız. Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde rekabet her zaman yüzde elli ellidir. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz." ifadelerini kullandı.

Branco ayrıca, "Önce Anderlecht'e odaklanalım. Olympiakos'u geçen seneden tanıyoruz, penaltılar sonucu kaybettik. Hazırız. Rekabetçi bir takımız. Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin; lig, kupa veya Avrupa, kazanmak için sahaya çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Mario Branco, "Yeni transferler olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi;

"Avrupa'daki transferler pazartesi salı bitecek, Türkiye'de 11 Şubat'ta sona erecek. Çoğunlukla istediğimiz transferleri tamamladık diyebilirim. Son dakikaya kadar her şey mümkün. Bizim için önemli transferler yaptık. Avrupa Ligi'nin lig aşamasında bile önemli oyuncularımızda sakatlıklar oldu. Bazı maçlarda çok fazla seçeneğimiz olmadı. Midtjylland'a karşı dar bir ekiple oynadık. Kaliteyi oluşturmaya çalışıyoruz. Fırsat penceresi hep açık ama büyük ölçüde yapmak istediklerimizi yaptık."

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