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Spor

Mario Gavranovic, Kayserispor'a veda etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yıldız oyuncusu Mario Gavranovic takımdan ayrıldı.

IHA5 Haziran 2023 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Mario Gavranovic, Kayserispor'a veda etti
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Cenk Gönen ve Mensah'ın ardından Mario Gavranovic de takımdan ayrıldı. İsviçreli forvet ile sözleşme yenilenmeyecek.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Mario Gavranovic ile yollar ayrıldı. 2021-2022 sezonu başında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer edilen forvet oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. Sivasspor maçı kafilesine dahil edilmeyen Mario Gavranovic, takım arkadaşları ile vedalaştı.

2 sezondur Kayserispor'da forma giyen Mario Gavranovic 55 maçta 16 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. 3 sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gören forvet futbolcusu bu sezon ise forma giydiği 22 Süper Lig maçında 4 gol, 1 asist ile oynadı.

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