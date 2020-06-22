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Spor

Mario Gomez, futbola veda etmeye hazırlanıyor

Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, futbola vedaya hazırlanıyor. Gomez, sezon sonunda forma giydiği Stuttgart'dan ayrılarak kariyerine nokta koyacak.

22 Haziran 2020 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:05
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Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, futbola vedaya hazırlanıyor.  Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, konuya ilişkin, "Koronavirüs varken Mario Gomez'in nasıl veda edeceğini ayarlamamamız gerekiyor. Elbette böyle bir kariyete sahip olan oyuncumuzun taraftarların önüne çıkamaması çok yazık ancak yapacak bir şey yok. Gomez'le görüşerek kendisi için mümkün olan en iyi şeyi yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mario Gomez, 2015/5016 sezonunda ülkemizde Beşiktaş'ta forma giymiş, bir şampiyonluk yaşamış ve 26 golle gol krallığı yaşamıştı.

Bu sezon Stuttgart formasıyla 23 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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