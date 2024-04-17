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Spor

Mario Gomez'den şaşırtan açıklama: Manuel Neuer, Lionel Messi ile aynı seviyeye

Eski futbolcu Mario Gomez, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı Manuel Neuer'in, oyundaki önemi açısından Lionel Messi ile aynı seviyede olduğunu söyledi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Mario Gomez'den şaşırtan açıklama: Manuel Neuer, Lionel Messi ile aynı seviyeye
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Alman eski futbolcu Mario Gomez, eski takım arkadaşı Manuel Neuer için övgü dolu sözler kullandı.

Gomez, "Manuel Neuer'i oyundaki önemi açısından Lionel Messi ile aynı seviyeye koyardım." dedi.

Neuer için açıklamalarına devam eden Gomez, "Tüm oyunda devrim yaratan bir kaleci olduğunun herkes farkında mı, bilmiyorum. Bunu 20 yıl sonra daha iyi anlayacağız. Ayağın, el kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Her ikisine de hakim olma şekli inanılmaz." sözlerini sarf etti.

Gomez ve Neuer, Bayern Münih'te birlikte oynamıştı.

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