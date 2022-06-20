2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan PSV Eindhoven'ın yolunu tutan Mario Götze, Bundesliga'ya geri dönüyor.

Alman gazetesi BILD'ın haberine göre; Götze bugün PSV'nin sezon açılışında yer almadı. 30 yaşındaki yıldız sözleşmesindeki 4 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi ile Eintracht Frankfurt'a transfer olacak.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA 63 MAÇTA 17 GOL



Kariyerinde Dortmund, Bayern Münih ve PSV takımları bulunan Mario Götze, Almanya A Milli Takımı'nda 63 maçta oynadı ve 17 gol attı.

GÖTZE'NİN PSV PERFORMANSI



Götze bu sezon Hollanda ekibi PSV'de ise 52 karşılaşmada forma giydi, 12 gol ile 11 de asist kaydetti.