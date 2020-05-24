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Spor

Mario Götze, Dortmund'dan ayrılıyor

Borussia Dortmund'un yıldız ismi Mario Götze'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladı.

IHA24 Mayıs 2020 Pazar 16:01 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 16:01
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Almanya Bundesliga’da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund’da yıldız isim Mario Götze’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. 2016 yılında Bayern Münih’ten Borussia Dortmund’a transfer olan ve 4 sezondur Dortmund forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacak. Götze’nin takımdan ayrılacağını, kulübün sportif direktörü Michael Zorc açıkladı. Dortmund’un dün Wolfsburg ile oynadığı karşılaşma öncesinde konuşan Zorc, "Mario ile bu hafta uzun ve net bir tartışma yaşadık. Bu sezondan sonra birlikteliğimizi sürdüremeyeceğimize karar verdik" dedi. Almanya Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncunun bir sonraki durağının neresi olduğu netlik kazanmadı.

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