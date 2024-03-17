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Spor

Mario Hermoso, Juventus'a çok yakın

İtalyan devi Juventus, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Mario Hermoso ile anlaşmaya çok yakın.

17 Mart 2024 Pazar 13:52 - Güncelleme:
Mario Hermoso, Juventus'a çok yakın
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Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Hermoso'nun geleceği netleşiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Mario Hermoso ile ilgileniyor.

ANLAŞMAYA YAKIN

Haberde Juve'nin 28 yaşındaki stoperin menajeriyle temasa geçtiği ve anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.

BARÇA'NIN DA İLGİSİ VAR

Oyuncu ile Barcelona'nın da ilgilendiği ancak Katalan devinin stoperde alternatiflerinin çok olması sebebiyle transferde ağır hareket ettiği kaydedildi.

Real Madrid altyapısında yetişen İspanyol stoper, Espanyol ve Vallodolid formaları da giydi. Atletico ile bu sezon 36 maça çıkan Hermoso, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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