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  • Mario Jardel'den flaş paylaşım! Emre Belözoğlu'na şok hareket
Spor

Mario Jardel'den flaş paylaşım! Emre Belözoğlu'na şok hareket

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Süper Mario Jardel sosyal medya hesabından kendi zamanında ki Galatasaray kadrosunun fotoğrafını paylaştı. Jardel'in paylaştığı fotoğrafta Emre Belözoğlu'nun yüzünü buzlaması olay oldu.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:39 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:39
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2001\02 sezonlarında Galatasaray'da top koşturan ve sarı-kırmızılı formayla kısa sürede büyük başarılara imza atan Mario Jardel, bu aralar yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray formasıyla çıktığı bir karşılaşmanın videosunu paylaşan Jardel, şu an Fenerbahçe'de top koşturan eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun suratını sansürlemişti.

Bu sefer de Instagram hesabından eski bir maç öncesi görüntüsünü paylaşan eski futbolcu, Belözoğlu'nun suratını yine sansürledi ve "Sonsuza dek Galatasaraylısınız ya da hiçsiniz" notunu düştü.

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