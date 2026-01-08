İSTANBUL 17°C / 3°C
Spor

Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye övgü

Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

8 Ocak 2026 Perşembe 15:45
Mario Jardel'den Mauro Icardi'ye övgü
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel, Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.

Spor ve sanat dünyasından isimleri yeşil sahada buluşturacak Golazo Cup Türkiye organizasyonu için İstanbul'da bulunan Jardel, "ligde en çok etkilendiği" ismin Arjantinli golcü olduğunu ifade etti.

"Süper Lig'de en çok etkilendiği efsane kim?" sorusunu cevaplayan Jardel, Icardi'nin performansını hayranlıkla takip ettiğini ve Arjantinli yıldızın "ligin kalitesini başka bir seviyeye taşıdığını" vurguladı.

