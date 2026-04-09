Mario Lemina: Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz

Mario Lemina, Trendyol Süper Lig'de kazandığımız Göztepe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Lemina'nın maç sonrası değerlendirmeleri şu şekilde:

"Bir önceki oynadığımız maçı rövanşını ister gibiydik. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Bugün kazanmak için istekliydik. Yoğun şekilde çalışmamız lazım. Saha içinde hatalar yapıyoruz. Bunları düzeltip daha az gol kaçırmamız lazım.

Oyunculara genel olarak baktığımızda, ben onlara bazı tavsiyelerde bulunuyorum ve sağ olsunlar beni dinliyorlar. Özellikle dün antrenmanda bu konular üzerinde çalıştık ve sahada bunun yansımalarını görebildik.

Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde konsantre olmamız ve çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ancak bu sadece bireysel değil; takım olarak da aynı disiplinle çalışıp odaklanmamız şart.

Hep birlikte, aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz."