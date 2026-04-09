İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5689
  • EURO
    52,1267
  • ALTIN
    6740.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Mario Lemina: Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz

Mario Lemina, Göztepe galibiyetinin ardından takım olarak daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı. Tecrübeli oyuncu, hataları azaltarak aynı disiplinle yollarına devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 00:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Mario Lemina, Trendyol Süper Lig'de kazandığımız Göztepe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Lemina'nın maç sonrası değerlendirmeleri şu şekilde:

"Bir önceki oynadığımız maçı rövanşını ister gibiydik. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Bugün kazanmak için istekliydik. Yoğun şekilde çalışmamız lazım. Saha içinde hatalar yapıyoruz. Bunları düzeltip daha az gol kaçırmamız lazım.

Oyunculara genel olarak baktığımızda, ben onlara bazı tavsiyelerde bulunuyorum ve sağ olsunlar beni dinliyorlar. Özellikle dün antrenmanda bu konular üzerinde çalıştık ve sahada bunun yansımalarını görebildik.

Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde konsantre olmamız ve çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ancak bu sadece bireysel değil; takım olarak da aynı disiplinle çalışıp odaklanmamız şart.

Hep birlikte, aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.