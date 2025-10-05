İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Mario Lemina: Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

5 Ekim 2025 Pazar 00:34
Mario Lemina: Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum
Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi.

1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Gabonlu futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün iyi bir maç çıkardık, özellikle Liverpool maçından sonra. İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bana nerede görev verilirse orada maksimumu vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan ötürü kaybettik."

