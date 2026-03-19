İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3308
  • EURO
    50,8234
  • ALTIN
    6889.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mario Lemina: Çok daha ileriye gitmek isterdik
Spor

Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Mario Lemina, Liverpool karşısında alınan mağlubiyet sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

19 Mart 2026 Perşembe 01:43
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Liverpool maçı sonrası konuştu.

Lemina maç için, "Liverpool turu geçmek için her şeyi yaptı, biz onlarına seviyesine yaklaşamadık. Buraya kadar çok mücadele verdik. İyi bir takıma karşı kaybettiğimizin farkındayız ama daha fazlasını istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Sakatlık yaşayan takım arkadaşları için Lemina, "Victor Osimhen ve Noa Lang'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." sözlerini sarf etti.

Tur hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Çok daha ileri gitmek isterdik. Biz de iyi takım kurduk. Çok maça çıktık. Liverpool gibi bir takımla mücadele ettik. Bir yandan gurur duyuyoruz, bir yandan çok üzgünüz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.