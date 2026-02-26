İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8921
  • EURO
    52,0005
  • ALTIN
    7317.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mario Lemina: Ders çıkarmalıyız

Galatasaray, Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 5-2'lik avantajıyla son 16 turuna yükseldi. Mario Lemina, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada turu geçtikleri için mutlu olduklarını ancak maçı daha erken koparmaları gerektiğini ve önemli dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 02:27 - Güncelleme:
Mario Lemina: Ders çıkarmalıyız
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

Galatasaraylı Mario Lemina, Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ERKENDEN BİTİRMEMİZ GEREKİRDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Juventus'a karşı turu geçtik. Aslında garip bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, kolay olacakmış gibi oynadık ve ders alacağımız bir maçı geride bıraktık. Erkeden böyle bir maçı bitirmemiz gerekirdi." dedi.

"DERS ÇIKARMALIYIZ"

Açıklamalarına devam eden tecrübeli futbolcu, "Garip bir hisse düştük ve şüphelenmeye başladık. Daha iyi yönetebilirdik. İlk 11 ve kulübede iyi oyuncularımız olduğu için turu geçtik. Bir sonraki maçlarda böyle şeyler yapmamalıyız, ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.