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Spor

Mario Lemina: Galatasaray'ın rakibi yok! Tarif bile edemiyorum

Fransa'nın Nice takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'dan sarı kırmızılı kulüp hakkında övgü dolu sözler...

29 Kasım 2022 Salı 11:51 - Güncelleme:
Mario Lemina: Galatasaray'ın rakibi yok! Tarif bile edemiyorum
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Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'dan sarı kırmızılı takım ve taraftarlar için övgü geldi.

Lemina yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın taraftar ve stadyum konusunda rakibi bile yok. Üzgünüm, bu konuda hiç rakibi yok. Tarif bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Gabonlı yıldız Mario Lemina, Ağustos 2017'de Juventus'tan 17 milyon sterlinlik bir anlaşma karşılığında Premier Lig ekibi Southampton'a transfer oldu ve burada beş yıl geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu, 2019-20 yılları arasında sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giydi. Galatasaray'a 1 milyon euro karşılığında gelen Lemina, 28 maçta forma giyerken, bir kez fileleri havalandırmıştı.

Başarılı oyuncu şu anda Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in formasını terletiyor.

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