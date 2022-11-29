Mario Lemina: Galatasaray'ın rakibi yok! Tarif bile edemiyorum

Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'dan sarı kırmızılı takım ve taraftarlar için övgü geldi.

Lemina yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın taraftar ve stadyum konusunda rakibi bile yok. Üzgünüm, bu konuda hiç rakibi yok. Tarif bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Gabonlı yıldız Mario Lemina, Ağustos 2017'de Juventus'tan 17 milyon sterlinlik bir anlaşma karşılığında Premier Lig ekibi Southampton'a transfer oldu ve burada beş yıl geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu, 2019-20 yılları arasında sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giydi. Galatasaray'a 1 milyon euro karşılığında gelen Lemina, 28 maçta forma giyerken, bir kez fileleri havalandırmıştı.

Başarılı oyuncu şu anda Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in formasını terletiyor.