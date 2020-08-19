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Spor

Mario Lemina: ''Her şeyi yakında açıklayacağım''

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Southampton oyuncusu Mario Lemina sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Lemina, 'Her şeyi yakında açıklayacağım' dedi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:50 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:51
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Mario Lemina yeniden gündemimizde" açıklamasını yaptıktan sonra Beşiktaş'ın da Gabonlu futbolcu için devrede olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Lemina açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Lemina "İyi geceler beyler, ne dediler bilmiyorum ama dedikleri her şey yalan. Ve bu benim hatam değil. Hiç yalan söylemedim ve herkese saygı duydum ama bu tek taraflı oldu. Her şeyi yakında açıklayacağım" dedi.

Lemina ayrıca "Aptal değilim, ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Mario Lemina'nın paylaşımı şu şekilde:

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