Spor

Mario Lemina, Juventus maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşen Galatasaray'da, Mario Lemina sarı kart cezası nedeniyle İstanbul'da oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.

30 Ocak 2026 Cuma 15:13
Mario Lemina, Juventus maçında yok
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'dan Juventus ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçta İtalyan ekibini İstanbul'da ağırlayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

ESKİ TAKIMINA KARŞI YOK!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, İstanbul'da eski takımına karşı oynanacak maçta sarı-kırmızılıları yalnız bırakacak.

Gabonlu orta saha oyuncusu, Manchester City ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray, Juventus'a karşı ilk maçı 17-18 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş ise 24-25 Şubat'ta İtalya'da oynanacak.

Popüler Haberler
