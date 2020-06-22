İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8466
  • EURO
    7,7125
  • ALTIN
    386.923
  • BIST100
    115190
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mario Lemina: ''Kaptan olarak sahaya çıkmaktan onur duydum''
Spor

Mario Lemina: ''Kaptan olarak sahaya çıkmaktan onur duydum''

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina, Gaizantep FK karşılaşmasına kaptan olarak çıkmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

22 Haziran 2020 Pazartesi 21:48 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 21:48
ABONE OL

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta sahaya kaptan olarak çıkmaktan onur duyduğunu belirtti.

Lemina, Instagram hesabından Türkçe, İngilizce ve Fransızca yayımladığı mesajda, "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz Galatasarayız. Dün akşam Galatasaray gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum. İyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda forma giydiği 27 maçta 1 gole imza attı.

Türkiye'de saklı bir cennet! Görenleri hayran bırakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.