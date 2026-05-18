  Mario Lemina: Kazanabileceğimiz her şeyi kazanmaya çalışacağız
Mario Lemina: Kazanabileceğimiz her şeyi kazanmaya çalışacağız

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, gelecek sezon kazanabilecekleri tüm kupaları kazanmak istediklerini söyledi.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 00:06 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon için gururlu hissettiğini aktaran Lemina, "Bizim için her şey gerçekten çok zordu ama bunu yeniden başardık. Bu yüzden gerçekten çok gururluyuz; taraftarlar mutlu, teknik ekip mutlu, oyuncular mutlu... Dolayısıyla gururluyuz ve artık rahatladık" dedi.

"KAZANABİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ; ÇÜNKÜ BURASI GALATASARAY"

Gelecek sezon hakkında düşüncelerini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Bildiğim kadarıyla herkes daha iyi şeyler başarmamızı istiyor. Bu yüzden ligde daha iyi olmaya, Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olmaya ve kupayı kazanmaya çalışacağız. Kazanabileceğimiz her şeyi kazanmaya çalışacağız; çünkü burası Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Lemina, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya da, "Biliyorsunuz, bu konu hakkında konuşamam. Bu başkanın konusu, yapacağımız görüşmelerle ilgili. Ama her şey gayet rahat, biliyorsunuz. Şimdi benim için tatilimin tadını çıkarma zamanı" yanıtını verdi.

