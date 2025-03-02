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Spor

Mario Lemina: Kendimizi sorgulamamız lazım

Galatasaraylı Mario Lemina, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi2 Mart 2025 Pazar 19:40 - Güncelleme:
Mario Lemina: Kendimizi sorgulamamız lazım
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Galatasaraylı Mario Lemina, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Lemina,"Bu maçta eksik olan şey tazelikti. Kendimizi de sorgulamamız lazım. Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gabonlu yıldız orta saha, oyundan çıkmasıyla ilgili olarak, "Sakatlığım yok ama yoğun bir süreç geçirdim. Öncesinde 6 hafta oynamadım. Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.

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