Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, kupa finali öncesi yapılan antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lemina, "Takıma çözüm üretmek için çabalıyorum. Bütün çalışmalarımla, aklımla ve gücümle sahaya yansıtmaya çalışıyorum. İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık o zaman, ta ki pandemiye kadar. Pandemi, yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Geri dönerek bu tarihte yer almak istedim. Osimhen dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. Galatasaray burada kalmasını isteyecektir ancak bu onun kararı olacak ve onun kararına da saygı göstermemiz gerekiyor" dedi.