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Spor

Mario Lemina: Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-1 yenen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 01:23 - Güncelleme:
Mario Lemina: Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-1 yenen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, takım olarak savunmada sağlam bir temel kurduklarını belirtti.

Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira'nın son haftalarda daha fazla gol atmasına değinen Lemina, "Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun, hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takımın Sivasspor karşısında iyi oynadığını dile getiren 31 yaşındaki oyuncu, "Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da şansları bizden yana gösteriyor. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gabonlu orta saha oyuncusu, takıma transfer olmasından sonra savunmada iyi bir denge bulduklarını belirterek, "Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Fernando Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum da hücum hattına yarıyor. Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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