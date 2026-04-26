Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Gabonlu orta saha oyuncusu, "Çok mutluyuz bu galibiyetten dolayı. Evimizde 3-0 galip geldik. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer. Son haftalarda zorlu dönemlerden geçtik ama çok iyi hazırlandık. Bu zaferi de taraftara, yönetime, oyunculara ve bütün çalışanlara armağan etmek istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Lemina, "Son haftalar benim için zor geçti. Biraz aksaklıklar oldu kendi açımdan bakınca. Fenerbahçe'ye karşı bu geri dönüşü yapmak benim için çok güzeldi. Fenerbahçe'ye karşı bu güç ve enerjiyi göstermekten çok mutluyum." diye konuştu.

Mario Lemina, "Şampiyonluk mentalitemizi ortaya koyduk. Bu akşama bakarsak, en iyi şekilde bu mücadeleyi verdik. Penaltı haricinde maçı baştan sonuna kadar domine ettik ve kazanmasını bildik." sözlerini sarf etti.