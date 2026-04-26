İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mario Lemina: Şampiyonluk mentalitemizi ortaya koyduk
Mario Lemina: Şampiyonluk mentalitemizi ortaya koyduk

Mario Lemina, derbi galibiyetinin şampiyonluk yolunda çok önemli olduğunu vurgulayarak bu zaferi taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

26 Nisan 2026 Pazar 23:15
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Gabonlu orta saha oyuncusu, "Çok mutluyuz bu galibiyetten dolayı. Evimizde 3-0 galip geldik. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir zafer. Son haftalarda zorlu dönemlerden geçtik ama çok iyi hazırlandık. Bu zaferi de taraftara, yönetime, oyunculara ve bütün çalışanlara armağan etmek istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Lemina, "Son haftalar benim için zor geçti. Biraz aksaklıklar oldu kendi açımdan bakınca. Fenerbahçe'ye karşı bu geri dönüşü yapmak benim için çok güzeldi. Fenerbahçe'ye karşı bu güç ve enerjiyi göstermekten çok mutluyum." diye konuştu.

Mario Lemina, "Şampiyonluk mentalitemizi ortaya koyduk. Bu akşama bakarsak, en iyi şekilde bu mücadeleyi verdik. Penaltı haricinde maçı baştan sonuna kadar domine ettik ve kazanmasını bildik." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esed'in katliamcısı Yusuf'un itiraf videosu! Suriye devlet televizyonunda yayımlandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.