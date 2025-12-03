İSTANBUL 16°C / 7°C
  Haberler
  >
  Spor
  >
  • Mario Lemina taraftara seslendi! ''Biz güçlü bir aileyiz''
Spor

Mario Lemina taraftara seslendi! ''Biz güçlü bir aileyiz''

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina sosyal medyada hesabı üzerinde paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı taraftara seslenen Mario Lemina 'Biz güçlü bir aileyiz, bu takım için canımızı veririz!' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

3 Aralık 2025 Çarşamba 11:59
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 sona eren dev derbinin ardından sarı-kırmızılı camiada moral veren bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Instagram hesabından takım ruhunu güçlendiren bir mesaj yayımladı.

"BİZ GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ"

Lemina, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en iyi takımıyız, bu bir gerçek! Bizi aşağı çekmek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın başaramazsınız! Biz güçlü bir aileyiz, bu takım için canımızı veririz!"

Popüler Haberler
