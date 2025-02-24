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Spor

Mario Lemina: Tarih yazmak istedik

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 23:27 - Güncelleme:
Mario Lemina: Tarih yazmak istedik
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Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Oyun kurulumunda acele etmememiz gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Lemina, "Taraftar da gelmemi çok istemişti. Onlar için oynayabildiğim için çok mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni her zaman yaparım. Hem onların hem de takımın benimle gurur duymasını istiyorum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"TARİH YAZMAK İSTEDİK"

Gabonlu yıldız, "Takım olarak çok iyiydik. Çok istedim ve en iyisini yapmaya çalıştım. Daha iyi kontrol edebilirdik maçı. Tarih yazmak istedik ve elimizden geleni yaptık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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