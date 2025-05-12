Galatasaray forması giyen Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR DENEYİM İLE GERİ GELDİM"

"Bu röportajdan dolayı çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma çözüm yaratmak için çabalıyorum. Aklımla ve gücümle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Çok büyük bir deneyim ile geri geldim. Aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gideceğiz."

"ŞU ANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIM VAR"

"İlk geldiğimde durum daha farklıydı. O dönem iyi bir seri yakalamıştık pandemiye kadar. Pandemi yaptığımız işi baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz. Aynı istek ve hevesle geri geldim. Galatasaray'ın hedefleri için elimden geleni yapacağım."

OSIMHEN SORUSUNA CEVAP

"Victor Osimhen ile çok iyi bir ilişkim var. Bütün takımla öyle. Victor, dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. Bugünkü hedefimiz doğrultusunda o da ilerliyor. Galatasaray, burada kalmasını talep edecektir. Ama bu onun kararı olacak bu kararına saygı duymamız gerekiyor."

"BU TARİHTE YER ALMAK İSTEDİM"

"Taraftarlar ilk geldiğimde bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Bunun için teşekkür ederim. Galatasaray, şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim."

"KEMERBURGAZ, FLORYA'NIN DA ÖTESİNDE"

"Elbette aynı ortam var. Florya'da çalışan insanlar buraya da geldi. Florya'daki ambiyans buraya da taşındı. Florya'da inanılmaz anılarımız var ama burası Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş, muhteşem bir yer. Buradan devam edeceğiz."