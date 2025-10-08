Galatasaray'a geçen sezon geri dönen Mario Lemina, Sofoot'a açıklamalarda bulundu.

"YARIM KALAN HİKAYEMİZ VARDI"

Lemina, "2019-2020'nin ardından Galatasaray'a ikinci kez transfer oldun. Neden geri dönmeyi seçtin?" sorusunun ardından, "Kesinlikle para meselesi değildi, daha çok burada yaşadığım şeyleri yeniden yaşamak için. Galatasaray ile benim aramda yarım kalan bir hikaye vardı. Birkaç yıl önce bana Galatasaray'a transfer olmaktan bahsedilseydi, Avrupa'da oynayan birçok inatçı futbolcu gibi hayır derdim. Ama bu kulüp bana her şeyi verdi. Burada bana sorumluluk verildi. Galatasaray'a ilk geldiğim halimden kesinlikle çok daha farklıyım. Burada ya hep ya hiç! Bu felsefeye sıcak bakıyorum çünkü benim için de ortası yok." yanıtını verdi.

"HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ"

Gabonlu orta saha oyuncusu, "Bu sevgiyi nasıl açıklıyorsun?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Öncelikle taraftarlar. Havalimanında bana gösterilen karşılama inanılmazdı, özellikle de dönüşümde. Onlar beni bunca zaman boyunca hiç unutmadıkları için hemen yeniden heyecanlandım. Onlar için her şeyi vermek istiyorsun. Sadece sosyal medyada, sözleşmeyi imzaladığım anda 200 bin takipçi kazandım, bu inanılmazdı. Türk değilseniz, tüm bunları hayal bile edemezsiniz." cevabını verdi.

"NEREYE GELDİĞİMİ ANLADIM"

Sözlerine devam eden Lemina, "Geri döndüğümde ilk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı ve hemen nereye geldiğimi anladım. Burası Türkiye'nin Real Madrid'i; büyük bir kulüp, büyük beklentiler ve baskı var. Her maçı kazanman, Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler yapman gerekiyor. Ama aynı zamanda, oyuncunun kendini en iyi şekilde hissetmesi için her şey organize edilmiş. Bu ülkede futbolu aşan şeyler var, mesela ilk geldiğimde Fatih Terim'in temsil ettiği şeyler gibi." dedi.

FATİH TERİM İTİRAFI

Fatih Terim ile ilgili sözlerinin ardından kendisine deneyimli teknik adam ile ilgili soru yöneltilen Lemina, "Ona "İmparator" diyorlar, bu bile yeter aslında. Onda, bana sonsuz güven veren büyük bir adam gördüm. Bir gün antrenmanda yanıma gelip bana taktikle ilgili neyi değiştirmek istediğimi sordu. Çok şaşırdım, çünkü hayatımda ilk kez bir teknik direktör bana böyle bir sorumluluk veriyordu. Jean Michael Seri'yle birlikte oynarsak topu daha iyi dolaştırabileceğimizi söyledim. Sonra tüm takımı toplayıp "Toplar Lemina'dan çıkacak." dedi. O andan itibaren artık sessiz kalamazdım; lider olmam gerekiyordu." dedi.

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

Mario Lemina, "Beş yıl öncesine göre daha da etkileyici bir kadroya sahipsiniz. Son transfer döneminde Galatasaray'a bu kadar büyük isimlerin geleceğini bekliyor muydun?" sorusunun ardından, "Yönetimin harika bir takım kuracağından hiç şüphem yoktu. Onlar Galatasaray fanatiği, tabii ki büyük işler yapacaklar. Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi, Victor Osimhen... Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar yaşadılar, bunu kullanmalıyız." dedi.