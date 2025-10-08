İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7179
  • EURO
    48,5655
  • ALTIN
    5414.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mario Lemina'dan Galatasaray sözleri! ''Türkiye'nin Real Madrid'i''
Spor

Mario Lemina'dan Galatasaray sözleri! ''Türkiye'nin Real Madrid'i''

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina sarı kırmızılı ekibe ikinci kez transferini ve takımdaki durum hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray için konuşan Lemina, 'Türkiye'nin Real Madrid'i; büyük bir kulüp, büyük beklentiler ve baskı var. Her maçı kazanman, Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler yapman gerekiyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Ekim 2025 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
Mario Lemina'dan Galatasaray sözleri! ''Türkiye'nin Real Madrid'i''
ABONE OL

Galatasaray'a geçen sezon geri dönen Mario Lemina, Sofoot'a açıklamalarda bulundu.

"YARIM KALAN HİKAYEMİZ VARDI"

Lemina, "2019-2020'nin ardından Galatasaray'a ikinci kez transfer oldun. Neden geri dönmeyi seçtin?" sorusunun ardından, "Kesinlikle para meselesi değildi, daha çok burada yaşadığım şeyleri yeniden yaşamak için. Galatasaray ile benim aramda yarım kalan bir hikaye vardı. Birkaç yıl önce bana Galatasaray'a transfer olmaktan bahsedilseydi, Avrupa'da oynayan birçok inatçı futbolcu gibi hayır derdim. Ama bu kulüp bana her şeyi verdi. Burada bana sorumluluk verildi. Galatasaray'a ilk geldiğim halimden kesinlikle çok daha farklıyım. Burada ya hep ya hiç! Bu felsefeye sıcak bakıyorum çünkü benim için de ortası yok." yanıtını verdi.

"HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ"

Gabonlu orta saha oyuncusu, "Bu sevgiyi nasıl açıklıyorsun?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Öncelikle taraftarlar. Havalimanında bana gösterilen karşılama inanılmazdı, özellikle de dönüşümde. Onlar beni bunca zaman boyunca hiç unutmadıkları için hemen yeniden heyecanlandım. Onlar için her şeyi vermek istiyorsun. Sadece sosyal medyada, sözleşmeyi imzaladığım anda 200 bin takipçi kazandım, bu inanılmazdı. Türk değilseniz, tüm bunları hayal bile edemezsiniz." cevabını verdi.

"NEREYE GELDİĞİMİ ANLADIM"

Sözlerine devam eden Lemina, "Geri döndüğümde ilk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı ve hemen nereye geldiğimi anladım. Burası Türkiye'nin Real Madrid'i; büyük bir kulüp, büyük beklentiler ve baskı var. Her maçı kazanman, Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler yapman gerekiyor. Ama aynı zamanda, oyuncunun kendini en iyi şekilde hissetmesi için her şey organize edilmiş. Bu ülkede futbolu aşan şeyler var, mesela ilk geldiğimde Fatih Terim'in temsil ettiği şeyler gibi." dedi.

FATİH TERİM İTİRAFI

Fatih Terim ile ilgili sözlerinin ardından kendisine deneyimli teknik adam ile ilgili soru yöneltilen Lemina, "Ona "İmparator" diyorlar, bu bile yeter aslında. Onda, bana sonsuz güven veren büyük bir adam gördüm. Bir gün antrenmanda yanıma gelip bana taktikle ilgili neyi değiştirmek istediğimi sordu. Çok şaşırdım, çünkü hayatımda ilk kez bir teknik direktör bana böyle bir sorumluluk veriyordu. Jean Michael Seri'yle birlikte oynarsak topu daha iyi dolaştırabileceğimizi söyledim. Sonra tüm takımı toplayıp "Toplar Lemina'dan çıkacak." dedi. O andan itibaren artık sessiz kalamazdım; lider olmam gerekiyordu." dedi.

GALATASARAY'IN TRANSFERLERİ

Mario Lemina, "Beş yıl öncesine göre daha da etkileyici bir kadroya sahipsiniz. Son transfer döneminde Galatasaray'a bu kadar büyük isimlerin geleceğini bekliyor muydun?" sorusunun ardından, "Yönetimin harika bir takım kuracağından hiç şüphem yoktu. Onlar Galatasaray fanatiği, tabii ki büyük işler yapacaklar. Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi, Victor Osimhen... Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar yaşadılar, bunu kullanmalıyız." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.